НАТО об итогах визита спецпредставителя генсека на Южный Кавказ и отношениях с Азербайджаном



НАТО распространило информацию об итогах визита в регион нового спецпредставителя генсека по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломины.

Встретившись в Баку, Тбилиси и Ереване с высокопоставленными официальными лицами и военными, представитель НАТО обсудил вопросы региональной безопасности и рассмотрел отношения НАТО с важными партнерами, передает АПА.

Отмечено, что во время визита в регион Хавьер Коломина поделился своими мыслями о будущем политическом диалоге и сотрудничестве, особенно в контексте подготовки к саммиту НАТО в Мадриде в 2022 году.

«Спецпредставитель Генерального секретаря выразил благодарность Азербайджану за поддержку НАТО в Афганистане, в частности за роль, которую азербайджанские военные сыграли в августе этого года в эвакуации персонала союзников и партнеров Он выслушал мнения о трудностях, с которыми столкнулся Азербайджан после 44-дневной войны. Он также рассмотрел возобновление сотрудничества между НАТО и Азербайджаном, в том числе сотрудничества с азербайджанскими властями в рамках партнерства по процессу планирования и мониторинга».