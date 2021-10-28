Кыргызстан станет первой страной ОДКБ, закупившей беспилотники Bayraktar

Кыргызстан закупит ударные беспилотники турецкого производства Bayraktar ТB2 для защиты своих южных границ, рассказал «Интерфаксу» источник в кыргызских силовых структурах.

Дроны поступят на вооружение пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). «Беспилотники планируют направить на охрану госграницы в южные области республики, в частности, в Баткенскую область», — сказал собеседник агентства.

ГКНБ официально не комментировал ситуацию. Ранее производитель беспилотников Bayraktar сообщал, что заключил контракт еще с одной страной, не назвав ее.

На прошлой неделе вице-премьер страны Камчыбек Ташиев сообщил, что республика планирует купить у Турции ударные беспилотники Bayraktar, а у России — разведывательные беспилотники «Орлан 10Е». По его словам, кыргызские военнослужащие уже проходят обучение в Турции.

Таким образом, Кыргызстан станет первой страной Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), закупившей беспилотники Bayraktar.

Баткенская область граничит с Таджикистаном и Узбекистаном. В конце апреля там вспыхнула перестрелка между кыргызскими и таджикскими пограничниками, которая переросла в полномасштабные бои. Причиной послужил давний территориальный спор из-за водораспределительного пункта. Погибли десятки людей, сотни пострадали. Стороны обвинили друг друга в провокации.