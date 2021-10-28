Власти Грузии прокомментировали депортацию Гордона



Председатель партии власти Ираклий Кобахидзе заявил, что депортация украинского журналиста Дмитрия Гордона из Грузии не повлияет на отношения между Тбилиси и Киевом, т.к. единственным препятствием в этих отношениях был «фактор Саакашвили». При этом политик добавил, что никому не позволит «ставить шоу».

«Слава богу, сегодня отдохнули как Грузия, так и Украина. Из-за людей, которые пытаются сделать из этого шоу, остаются небольшие хвосты, но уверяю вас — Саакашвили полностью исчезнет из всех повесток после 30 октября. Таким образом, исчезнут все неудобства, которые были между Грузией и Украиной.

Что касается приема или недопуска граждан определенной страны в конкретное государство, в данном случае Грузию, решение остается за соответствующими ведомствами. То же самое может случиться с гражданами Грузии в Украине, с гражданами Германии в США и так далее. Первое — это то, что мы, естественно, никому не позволим ставить здесь спектакли. Однако я не могу объяснить, почему конкретное ведомство не допустило въезд в Грузию конкретного человека», — заявил Ираклий Кобахидзе на брифинге в офисе партии.