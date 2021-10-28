Акар рассказал о деятельности Турции по разминированию на освобожденных территориях

«С первого дня объявления прекращения огня сотрудники Вооруженных сил Турции приступили к разминированию. По мере того, как идет очистка от мин, освобожденные районы становятся более безопасными, доступными для сельского хозяйства и жизни”, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ответ на вопрос о разминировании на освобожденных территориях Азербайджана.

Он напомнил, что такая же работа ведется и в Ливии.

Министр обороны Турции подчеркнул, что продолжаются контакты с целью предоставления Арменией минных карт.