Человечеству подсказали способ спастись от глобальной катастрофы

Климатологи из британского центра TransitionZero подсказали человечеству способ избежать глобальной катастрофы. Аналитики призвали к 2030 году закрыть три тысячи угольных электростанций по всему миру, чтобы появился шанс удержать рост средних температур на отметке в 1,5 градуса Цельсия. Исследование опубликовано на сайте организации.

По подсчетам экспертов, на планете из угля получают более двух тысяч гигаватт электроэнергии. Для того, чтобы спастись от климатического кризиса, объем нужно сократить почти вдвое. Для этого придется ежедневно до конца десятилетия закрывать по одному вредящему атмосфере заводу.

Исследователи считают, что значительную часть усилий по сокращению зависимости от ископаемого топлива и ускоренному переходу на альтернативные источники энергии придется приложить Китаю — в этой стране находится половина мировых угольных мощностей. Азиатское государство уже сократило долю угля в общем энергобалансе с 72,4 процента в 2005 году до 56,8 процента в 2020-м. Однако абсолютный объем потребления продолжает расти, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин не собирается отказываться от угля раньше 2025 года.

По мнению аналитиков, несмотря на то, что в краткосрочной перспективе потребление угля в Китае вырастет, энергетический кризис на фоне высокой стоимости ископаемого топлива вынудит правительство активнее развивать солнечные и ветряные проекты. Кроме того, исследователи считают, что электричество из угля теряет конкурентоспособность на энергорынке.