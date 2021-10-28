«Байрактары» бьют по сепаратистам. Какой «хитрый ход» придумал Кремль?

Вооруженные силы Украины на этой неделе впервые применили ударные беспилотники «Байрактар» на территории Донбасса. Также 26 октября telegram-каналы рассказали об освобождении украинскими военными поселка Старомарьевка, который находился в серой зоне (пограничная территория между Украиной и Донбассом). Данная информация, как минимум, говорит о том, что, пожалуй, впервые турецкие и российские геополитические интересы в Восточной Европе столкнулись так ощутимо, и Москве, явно сложно противостоять влиянию Анкары в этом вопросе. Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, выразил свое сожаление и заявил, что опасения подтверждаются, а поставки могут привести «к негативным последствиям, и дестабилизации». Однако это лишь первые реакции российской стороны, но как в дальнейшим смогут противостоять современному турецкому оружию силы сепаратистских «республик»? И как Россия в дальнейшем намерена решать реализацию своих интересов в конфликте с Киевом с учетом новой ситуации?

«У пророссийских «ДНР» и «ЛНР» нет возможности противостоять турецким «Байрактарам». Системы «Бук» и С-200, которые имеются у сепаратистов не могут справиться с современным турецким вооружением – буквально за несколько дней турецкие беспилотники могут зачистить всю территорию Донбасса от боевиков». Об этом в беседе с Minval.az сказал турецкий политолог Энгин Озер.

По мнению эксперта, то положение, в котором могут оказаться сепаратистские республики из-за вмешательства турецких БПЛА, может подорвать интересы и авторитет России, но в Москве захотят прибегнуть к «хитрому методу».

«Как ожидается, в течение полугода Россия может объявить территории так называемых «республик» федеральной землей. Подобный пункт уже появился в российской Конституции. Федеральная территория — это территориальное образование федерации, не относящееся ни к одному её субъекту и подчинённое непосредственно федеральной власти. Таким образом «ДНР» и «ЛНР» формально будут ни украинскими, ни российскими, но по факту будут подчиняться Москве, центр управления над которыми, скорее всего, будет находиться в Таганроге», – отметил политолог.

По его словам, данные образования имеют претенденты в геополитике США по аналогии, к примеру, с островом Гуам, который формально не подчинен США, но находится под управлением Вашингтона.

Как отмечает наш собеседник, в Российской Федерации этот тип административных единиц возник в 2020 году. Федеральная территория России может входить или не входить в состав региона. Режим государственного управления конкретной федеральной территории России определяется федеральным законом, на основании которого она образована. С 22 декабря 2020 года в России существует одна федеральная территория под названием «Сириус», расположенная неподалеку от Сочи, в Краснодарском крае.

«Юридически эти территории перестанут быть украинскими. При этом фактически – это будет территория Российской Федерации, но она не будет признавать и принимать непризнанные республики в свой состав. Такой «бескровный» ход позволит решить России конфликт в регионе и, насколько я знаю, сейчас администрация президента России активно работает над решением этого вопроса», — отметил турецкий политолог.

По словам Энгина, стоит учесть, что сейчас между двумя непризнанными республиками и Россией уже сняты почти все таможенные барьеры, существует единое экономическое пространство, а также есть вопрос молодого поколения, что отчасти выросло в условиях новой реальности — оторванности от Украины.

Такой ход с федеральными территориями, по словам Энгина, позволит России избежать риска военных конфликтов «ДНР» и «ЛНР» с Киевом, вопроса признания этих образований, а также, что крайне важно, позволит ей избежать новых санкций Евросоюза.

«Евросоюз в своей нынешней политике, по сути, давно ожидает признания «ДНР» и «ЛНР» Москвой, планируя вынести по этому поводу новый пакет сокрушительных санкций по России. Но план Кремля решит все проблемы, и он формально уйдет от ответственности по всем вопросам. К тому же Россия использует в свою пользу претендент западного же законодательства», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров