Россия запретила ввоз турецких мандаринов

Роспотребнадзор с 29 октября приостановит ввоз турецких мандаринов из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида хлорпирифос, сообщается на сайте ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции «Мандарины свежие»… нарушения обязательных требований законодательства. В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень», — говорится в сообщении.

Мандарины, в которых обнаружили превышение пестицида, завозили из Турции. Чтобы не допустить распространение инфекции, их ввоз решено приостановить. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.