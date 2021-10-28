США и Турция провели консультации по программе F-35

США и Турция провели консультации по программе создания самолета F-35, из которой Турцию исключили за закупку российских ЗРК С-400, сообщил Пентагон.

Встреча проходила в среду в Анкаре между делегацией Пентагона и минобороны Турции и касалась разрешения оставшихся вопросов по программе, уточнило американское министерство.

«Встреча демонстрирует, что власти США намерены уважительно завершить вопросы предыдущего участия Турции в программе F-35. Дискуссии были продуктивными, и делегации планируют вновь встретиться в предстоящие месяцы в Вашингтоне», — заявили в Пентагоне.