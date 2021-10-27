Вашингтон согласится на то, чтобы Ассанж отбывал срок на родине

В Высоком суде Лондона в среду на слушаниях по апелляции Вашингтона на запрет экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США американская сторона заверила, что согласится на то, чтобы Ассанж отбывал любой срок на родине — в Австралии.

«США заверили, что дадут согласие на то, чтобы перевезти Ассанжа в Австралию для отбывания любого срока тюремного заключения, к которому его приговорят», — приводит «Интерфакс» выдержки из документов суда.

Представитель США юрист Джеймс Льюис назвал ошибочным постановление нижестоящего суда в Великобритании, согласно которому экстрадиция Ассанжа в США невозможна из-за психического здоровья основателя Wikileaks.

Как отмечается в документе, где изложены аргументы Льюиса, США представили Лондону «пакет гарантий», отвечающий на беспокойства суда.