Варшава обвиняет суд ЕС в шантаже

Узурпацией и шантажом назвали в Варшаве принятое в среду постановление Европейского суда, в соответствии с которым Польша должна будет выплачивать по 1 млн евро ежедневно за неисполнение законодательных норм ЕС.

«Это очередной этап операции, цель которой состоит в том, чтобы лишить Польшу влияния на ее собственное государственное устройство, это узурпация и шантаж», — прокомментировал вердикт Европейского суда заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета.

По его словам, которые приводит «Интерфакс», Европейский суд полностью игнорирует конституцию Польши и решения Конституционного суда страны и действует вне своей компетенции.