ООН: Наемники ЧВК «Вагнер» в ЦАР преследуют мирных жителей

Российские наемники ЧВК «Вагнер», активизировавшиеся в африканских странах, применяют практику запугивания и преследования в отношении мирного населения Центральноафриканской Республики (ЦАР). Такого мнения придерживаются эксперты ООН, выступившие с совместным заявлением после обнародования отчета о нарушениях прав человека со стороны военных инструкторов ЧВК «Вагнер» в ЦАР.

Эксперты ООН выразили обеспокоенность в связи с увеличением числа случаев запугивания и преследования со стороны российских инструкторов в отношении гражданского населения, главным образом журналистов, медработников и представителей этнических меньшинств.

«Российские инструкторы также принимают участие в арестах, находясь в тесном контакте с армией и полицией ЦАР. Вот почему лица, подвергшиеся плохому обращению, не решаются подать жалобу», — отметили эксперты (цитата по «Анадолу»).

При этом эксперты обратили внимание на тот факт, что российские наемники, действующие в составе армии ЦАР, обладают практически полной неприкосновенностью.

«Мы получили отчет о случаях домогательств и сексуального насилия в отношении женщин, мужчин и девушек, совершенных наемниками ЧВК «Вагнер» во многих частях страны. Однако точное число жертв сексуального насилия неизвестно, поскольку они не решаются добиваться справедливости», — отметили эксперты.

Эксперты ООН призвали власти ЦАР разорвать связи с любыми частными военными и охранными структурами, в частности с ЧВК «Вагнер».