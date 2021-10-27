Глава правительства Люксембурга столкнулся с обвинением в плагиате

Журналисты нашли масштабный плагиат в диссертации премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля, которую он написал, когда был студентом. Об этом пишет «Корреспондент» со ссылкой на расследование издания Reporter.

Так, по данным расследователей, лишь две страницы в 56-страничной диссертации – о возможной реформе выборов в Европейский парламент – не содержали плагиата.

Ксавье Беттель написал работу в 1999 году, когда ему было 26 лет, для получения научной степени магистра в Университете Нанси-II на востоке Франции (ныне известный как Университет Лотарингии).

Журналистское расследование показало, что страницы без плагиата состояли из введения из нескольких абзацев и краткого вывода. Reporter сообщил, что его выводы о плагиате подтверждены несколькими независимыми экспертами.

В ответ на расследование Беттель сказал, что написал диссертацию, «исходя из своих наилучших знаний на тот момент». Он признал, что это «могло быть – да, возможно, должно было быть – сделано по-другому».

Отмечается, что Беттель скопировал всего 20 страниц своей диссертации с защищенного авторским правом сайта Европарламента, не ссылаясь на него как на источник.

Также премьер скопировал девять страниц своей диссертации из отчета тогдашнего депутата Европарламента Георгиоса Анастассопулоса, опять же без ссылки на этот документ как источник.