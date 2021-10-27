Пашинян: Если бы я не отвел войска, возникла бы опасность боевых действий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в среду в ходе правительственного часа в парламенте страны, что не пытается избежать ответственности за ситуацию в Сюникской области (здесь и далее Зангезур — прим. Минвала).

Депутат от фракции «Айастан» Анна Григорян спросила, кто и как отдал приказ в декабре 2020 года об отводе армянских войск, в результате чего азербайджанские военные оказались непосредственно у дорог в Сюнике.

«Я разве говорил, что отказываюсь от ответственности? Что касается приказа, то есть соответствующие процедуры. Были обсуждения с участием практически всех членов Совета безопасности. Был глава МИД, который впоследствии говорил, что не был в курсе (имеется виду бывший министр Ара Айвазян)», — отметил Пашинян (цитата по «Спутнику»).

По его словам, если бы соответствующее решение не было принято, то возникла бы опасность боевых действий, и в Сюнике были бы серьезные проблемы.

Глава правительства Армении добавил, что властям нечего скрывать от общественности. Если некоторые сведения представляются фрагментарно, то это делается лишь в интересах страны. Он призвал оппозицию не пытаться загонять власть в ловушку своими «каверзными» вопросами.