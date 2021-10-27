По делу об изнасиловании девушки в Украине уволили 18 человек

По делу об изнасиловании девушки в кагарлыкском отделении полиции с должностей уволили 18 человек. Об этом рассказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко в интервью изданию «Уважение. Кампания против сексизма в медиа и политике».

По ее словам, в указанном подразделении провели служебное расследование и переаттестацию.

«В результате 18 человек уволены с должностей, около 15 работников — со службы в полиции, а к части применили дисциплинарные взыскания», — сообщила Павличенко.

Она отметила, что в МВД Украины разрабатывают и внедряют ​​систему Custody Records, которая предупреждает какие-либо злоупотребления полиции в отношении граждан.

Система Custody Records поможет зафиксировать все действия полицейского с момента, когда он начинает контактировать с любым лицом, в частности, в случае задержания, сборки всех материалов и т.п.

«Это больше, чем видеозапись. Видеозапись – это только часть. Затем эту информацию подгружают в соответствующую систему, в которой можно полностью отследить все действия с задержанным», — объяснила Павличенко.

Проект уже пилотируется в отдельных регионах, в частности, в Харьковской и Тернопольской областях.