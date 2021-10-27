Захарова: Усиление НАТО в Прибалтике может привести к дестабилизации в регионе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наращивание сил НАТО в Прибалтике может привести к дестабилизации военно-политической ситуации в регионе.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Латвии закончилась реконструкция аэродрома в Лиелварде, который способен «принимать самолёты последнего поколения в любое время суток независимо от погодных условий».

«По нашему убеждению, наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Балтийском регионе», — говорится в сообщении, которое приводит RT.

Захарова подчеркнула, что предложения Москвы по деэскалации остаются в силе.