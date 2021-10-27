Мировое сообщество игнорирует насилие в Кашмире, считает лидер Пакистана

Мировое сообщество игнорирует насилие, чинимое властями Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди.

Об этом заявил президент Пакистана Ариф Алви в рамках шествия, приуроченного к акциям «Черный день Кашмира», организуемым ежегодно 27 октября, сообщает «Анадолу».

По словам пакистанского президента, в подконтрольной Индии части Кашмира продолжаются массовые нарушения прав человека. «Мир отвернулся от насилия в Кашмире, однако Пакистан продолжает поддержку кашмирским братьям и поднимает этот вопрос на всех международных платформах», — сказал Алви.

Глава Пакистана призвал власти Индии прекратить преследования жителей Кашмира, а также недопускать изменения этнической картыспорного региона.

«Кашмир обретет независимость и станет частью Пакистана», — уверен Алви.