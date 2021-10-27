Мирзоян: Встреча лидеров Азербайджана, Армении и России пока не предусмотрена



На данный момент встречи лидеров Армении, России и Азербайджана не предусмотрено.

Об этом заявил в ходе правительственного часа министр иностранных дел Арарат Мирзоян, комментируя слухи о предполагаемом подписании в Москве трехстороннего документа, касающегося демаркации границы с Азербайджаном.

В настоящее время обсуждаются разные предложения о встречах в разных форматах, сказал он. Мирзоян не исключил, что по итогам одной из таких встреч может быть подписан какой-либо документ. Но подписания именно тех документов, о которых была информация в армянской прессе, не планируется.