Марка Цукерберга и его супругу обвиняют в сексуальных домогательствах



Против главы корпорации Facebook Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах.

Как сообщает NBC, истцами выступили два человека. Один из них не раскрывает имени и действует под псевдонимом Джон Доу — якобы этот сотрудник занимался хозяйством миллиардера и его жены. Вторым истцом выступила Миа Кинг, сотрудница службы безопасности четы Цукербергов.

Отмечается, что обвинения выдвинуты сразу к обоим Цукербергам, поэтому неизвестно, кто из них и кого домогался.

Также миллиардера обвинили в неполной выплате зарплаты и дискриминации.