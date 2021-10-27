Украинского журналиста Дмитрия Гордона депортируют из Грузии

Украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Гордон написал, что час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал штамп в паспорте на паспортном контроле.

«Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали»., — добавил он.

По мнению журналиста, это связано с его планами посетить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме. В заключение он назвал случившееся международным скандалом и позором для грузинских властей.