В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации.

«У нас действительно особые хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения», — сказал Песков журналистам.

По его словам, как только такие вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться «в этом районе Украины, и это лишь приводит к дестабилизации».

«Это не способствует урегулированию этой внутриукраинской проблемы», — цитирует Пескова РИА Новости.