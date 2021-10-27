Во Франции закрыли мечеть за оправдание вооруженного джихада

Префект французского департамента Сарта (на западе Франции) распорядился закрыть мечеть в коммуне Аллон на 6 месяцев за оправдание вооруженного джихада, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, передает РИА Новости.

«По моей просьбе префект Сарты собирается закрыть мечеть в Аллоне сроком на 6 месяцев. Проповеди, читаемые в этой мечети, в значительной степени оправдывали вооруженный джихад, одновременно культивируя чувство ненависти к Франции», — написал Дарманен в своем Twitter.

Как сообщает France Bleu со ссылкой на префектуру Сарты, расследование показало, что имамы, проповедующие в этой мечети, называли французов «неверными и исламофобами». В октябре 2020 года один из лидеров ассоциаций, управляющих местом религиозного культа, объяснял своим прихожанам, что Франция объявила войну исламу и необходимо подготовиться к борьбе с исламофобами.

Прокуратура французского города Ле-Ман в департаменте Сарта ранее сообщила о начале расследования в отношении мечети в коммуне Аллон после того, как префектура департамента Сарта по распоряжению главы МВД Франции инициировала процедуру ее закрытия из-за пропаганды вооруженного джихада. Мечеть, которая управлялась двумя местными ассоциациями Juste Milieu и Al Qalam, посещали около 300 человек.