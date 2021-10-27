Россия готова снизить цены на газ для Европы на 60%

Россия, которая является крупнейшим поставщиком газа в Европу, может снизить цены на топливо для европейского региона на 60% в долгосрочной перспективе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с энергетической политикой РФ.

По словам одного из источников агентства, Москва хочет, чтобы газ в Европе стоил около $300-400 за одну тысячу кубометров, что поможет России сохранить контроль над энергетическим рынком континента несмотря на то, что такие страны, как Великобритания и Польша, переходят на более чистые источники энергии. Другой источник назвал ценник в $300-400.

В последний раз Россия продавала газ в страны Европы по таким ценам в 2013 году. Сейчас стоимость одной тысячи кубометров газа на Лондонской бирже превышает $1100.