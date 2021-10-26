Гутерриш предложил каждый год выделять развивающимся странам $100 млрд на предотвращение изменения климата

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил выделять ежегодно развивающимся странам $100 млрд для принятия мер, направленных на предотвращение изменения климата.

Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции.

«Чтобы достичь целей в области сохранения климата мы должны предоставлять $100 млрд ежегодно странам развивающегося мира на финансирование климатических вопросов», — сказал он (цитата по ТАСС).

Гутерриш также отметил необходимость полного отказа от угольных электростанций не позднее 2040 года и прекращение субсидирования добычи ископаемых видов топлива, а также загрязняющих атмосферу отраслей промышленности.