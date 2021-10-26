Известный сектант стал жертвой ДТП на Ямайке

Глава религиозной группы «Миссии путей международного восстановления Царства» Кевин Смит скончался в автокатастрофе по дороге в суд. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail, он должен был предстать перед правосудием по обвинению в проведении ритуала «жертвоприношения», в ходе которого погибли три члена культа. Вместе с ним погиб сопровождавший его полицейский.

Лидер парахристианской группы, проповедовавший скорый конец света, сначала написал своим последователям о необходимости «покончить с вавилонским царством», а спустя два дня позвал их на некий секретный ритуал, где должен был «произойти большой потоп». При этом, сектантам было указано выключить телефоны, положить их в пакет и оставить дома. Одна из 144 последовательниц Смита, участвовавшая в ритуале, увидела перерезание горла человеку, после чего в испуге позвонила сотрудникам полиции.

Полиция столкнулась с вооруженным сопротивлением, однако в конце концов им удалось попасть на место проведения человеческого жертвоприношения, где была констатирована смерть двух человек. Еще один человек погиб в перестрелке.

В отчете полиции указано, что среди участвовавших в церемонии было 14 детей, а одна из сектанток являлась сотрудником правоохранительных органов Ямайки.

Издание сообщает, что Смиту до его гибели удалось собрать огромную сумму для найма адвоката.