«Репортеры без границ» выступили за закрытие дела против Ассанжа

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) заявила о необходимости закрыть дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и немедленно освободить его в преддверии рассмотрения в суде Лондона апелляции США.

«Мы возвращаемся в суд для очередных судебных разбирательств в непрекращающейся судебной тяжбе США против Джулиана Ассанжа, мы снова подчеркиваем нашу позицию, что Ассанж стал мишенью за свой вклад в журналистику, что его экстрадиция и судебное преследование будут суровыми. Это будет иметь длительные последствия для журналистики и свободы прессы во всем мире, и что дело должно быть закрыто, а он должен быть немедленно освобожден», — заявил генеральный директор RSF Кристоф Делуара, слова которого приводит «Газета.ру».

В организации подчеркнули, что многие журналисты и наблюдатели столкнулись с проблемами в аккредитации на слушания по делу Ассанжа, которое состоится 27-28 октября в Лондоне.