Турция продолжит поддерживать братский Азербайджан, заявил Эрдоган

Азербайджан продолжает свою деятельность по развитию данного региона, который станет образцовой моделью для всего мира.
Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в заявлении для печати в селе Агалы Зангиланского района.
Подчеркнув чрезвычайную важность проектов, тоннелей, автомобильных дорог, фундамент которых закладывается, с точки зрения демонстрации масштабов проводимой в регионе работы, президент Турции сказал: “Сердечно поздравляю моего брата Ильхама, который руководит всей этой деятельностью, и каждого, кто участвует в данном деле. Поздравляю подрядные фирмы. Их работа заслуживает самого высокого одобрения. Турция продолжит участвовать в этой работе, всеми своими возможностями оказывать поддержку братскому Азербайджану». Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.
Аналогичную мысль президент братского государства выразил в соцсети «Твиттер»:
«Азербайджан продолжает работать для прогресса региона, используя модель развития, которая послужит примером для всего мира. Как Турция, мы продолжим вносить свой вклад в эту деятельность и поддерживать братский Азербайджан в меру наших возможностей», — написал он.
Azerbaycan tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir kalkınma modeliyle, işgalden azat edilen bölgeleri geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya, kardeş Azerbaycan’a tüm imkânlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/zzuM5JjuNN
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 26, 2021