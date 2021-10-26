Турция продолжит поддерживать братский Азербайджан, заявил Эрдоган

Азербайджан продолжает свою деятельность по развитию данного региона, который станет образцовой моделью для всего мира.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в заявлении для печати в селе Агалы Зангиланского района.

Подчеркнув чрезвычайную важность проектов, тоннелей, автомобильных дорог, фундамент которых закладывается, с точки зрения демонстрации масштабов проводимой в регионе работы, президент Турции сказал: “Сердечно поздравляю моего брата Ильхама, который руководит всей этой деятельностью, и каждого, кто участвует в данном деле. Поздравляю подрядные фирмы. Их работа заслуживает самого высокого одобрения. Турция продолжит участвовать в этой работе, всеми своими возможностями оказывать поддержку братскому Азербайджану». Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.

Аналогичную мысль президент братского государства выразил в соцсети «Твиттер»:

«Азербайджан продолжает работать для прогресса региона, используя модель развития, которая послужит примером для всего мира. Как Турция, мы продолжим вносить свой вклад в эту деятельность и поддерживать братский Азербайджан в меру наших возможностей», — написал он.