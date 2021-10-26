Россияне, обвиняемые в Турции в поджоге, выйдут на свободу

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что суд в турецкой Анталье освободил из-под стражи семерых граждан России, арестованных по обвинению в поджоге леса.

«Апелляция в городском суде Антальи… была удовлетворена. Была изменена мера пресечения на не связанную с заключением под стражу. Они будут в ближайшее время отпущены на свободу. Надеюсь, что в ближайшем будущем с них будут сняты все эти абсурдные обвинения и им дадут вернуться на родину», — сказал он, отметив, что об изменении меры пресечения ему сообщил адвокат россиян.

По его словам, которые приводит RT, этого удалось добиться благодаря совместным усилиям МИД России, адвокатов и правозащитников.

Вместе с этим он не стал уточнять, какая именно мера пресечения им была избрана.