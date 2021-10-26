Дуров анонсировал появление рекламы в телеграм-каналах

Скоро в телеграм-каналах появятся рекламные сообщения, которые будет размещать администрация мессенджера. Об этом рассказал создатель Telegram Павел Дуров.

Он заявил, что реклама не будет появляться в чатах или группах — только в больших телеграм-каналах. Она будет представлять собой короткий текст без внешних ссылок и фотографий, соответствующий тематике канала. Для показа рекламы не будут использованы личные данные пользователей, сообщил Дуров. Его слова приводит «Медуза».

В каналах Telegram сейчас встречается реклама, которую публикуют сами владельцы каналов в виде обычных сообщений. Официальные рекламные сообщения, которые внедряет Telegram, будут намного более комфортными для пользователей. Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.

Дуров также опубликовал ссылку на рекламную платформу Telegram под названием Telegram Ads. На сайте платформы сказано, что рекламные сообщения будут публиковаться только в телеграм-каналах с более чем тысячей подписчиков. Длина таких сообщений не должна превышать 160 символов.

«Мы не собираем и не анализируем никакие данные пользователей для показа рекламы, и каждый пользователь, просматривающий определенный канал, видит одни и те же рекламные сообщения», — сказано на сайте Telegram Ads. Там также подчеркивается, что Telegram не будет проверять, нажимают ли пользователи на рекламное сообщение, и составлять их профили на основе их активности.

Сейчас публикация рекламных сообщений в Telegram находится на стадии тестирования. Когда реклама будет полноценно запущена и «позволит Telegram покрывать свои основные расходы», администрация мессенджера начнет делиться выручкой с владельцами каналов, где размещаются рекламные посты.

Павел Дуров заявил, что Telegram начнет зарабатывать на рекламе, в декабре 2020 года. Создатель мессенджера заявил, что Telegram предложит собственную рекламную платформу для каналов, «которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик».

В марте 2021 года Telegram впервые разместил облигации и привлек миллиард долларов. Незадолго до этого издание VTimes написало со ссылкой на отчетность Telegram, что компания терпит убытки и без выпуска облигаций не сможет выплатить срочные долги на сумму более 600 миллионов долларов.