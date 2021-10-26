Украинская армия впервые задействовала турецкие дроны против сепаратистов Донбасса

Вооруженные силы Украины впервые применили ударные беспилотники «Байрактар» на территории Донбасса. Об этом написал украинский журналист Юрий Бутусов в социальной сети Facebook.

«Запомните этот исторический день! 26 октября 2021 года — первое боевое применение ударных беспилотников „Байрактар“ на Донбассе! Приказ на применение „Байрактара“ дал главком ВСУ Валерий Залужный», — написал Бутусов на своей странице.

Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar.

«Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar», — сказано в сообщении.

Сегодня, 26 октября telegram-каналы сообщали об освобождении украинскими военными поселка Старомарьевка, который находился в серой зоне (пограничная территория между Украиной и Донбассом). По данным издания «Бабель», военные зашли в село вечером 25 октября и закрепились там.

