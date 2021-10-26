Эрдоган считает, что условия для прочного мира между Баку и Ереваном как никогда благоприятны

Сегодня атмосфера для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией и продвижения к долгожданной нормализации отношений более благоприятна, чем когда-либо прежде.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместном выступлении для прессы с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в селе Агалы освобожденного от армянской оккупации Зангиланского района Азербайджана.

По его словам, если Армения проявит искреннюю волю в отношениях с Азербайджаном, не будет никаких препятствий и для нормализации отношений Турции с Арменией.

“Совершенно необходимо, чтобы границы были определены и взаимно признаны. Это понимание составляет основу добрососедских отношений”, — подчеркнул турецкий лидер (цитата по Анадолу).

Глава государства выразил уверенность, что “придет день, когда мы сможем выехать из Зангезура и отправиться в Стамбул, а позиции региона как транзитного логистического центра укрепятся”.