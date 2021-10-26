Советник Эрдогана: Зангезурский коридор свяжет страны региона

Советник президента Турции по вопросам безопасности, член комитета по безопасности и иностранной политике Администрации президента Турции, профессор юридического факультета Университета Едитепе Месут Хаккы Джашын рассказал об открывшемся сегодня с участием президентов Азербайджана и Турции Международном аэропорте Физули и Зангезурском коридоре.

Месут Хаккы Джашын сказал, что благодаря политической, дипломатической и военной воле руководства Азербайджана мы являемся свидетелями сегодняшних событий: «Физулинский аэропорт станет окном Азербайджана в мир через Карабах» (цитата по Report).

Касаясь важности Зангезурского коридора, Джашын рассказал о роли Турции в данном вопросе: «Зангезурский коридор, который будет открыт под гарантии Турции и России, является проектом, который свяжет страны региона и увеличит объем торговли. Пусть заложенный сегодня фундамент Зангезурского коридора будет успешным для всего тюркского народа, братского Азербайджана!»