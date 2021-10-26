Аэропорт Физули — общий успех Азербайджана и Турции, заявил Ильхам Алиев

Наше совместное участие сегодня в открытии Физулинского международного аэропорта еще раз демонстрирует наше единство, нашу силу.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 октября в заявлении для печати в селе Агалы Зангиланского района.

«Это свидетельствует о том, что Турция и Азербайджан как две братские страны всегда находятся рядом друг с другом. Строительство Физулинского международного аэропорта продолжалось всего восемь месяцев. За восемь месяцев был построен международный аэропорт, в возведении которого принимали участие азербайджанские и турецкие компании. Это – наш совместный успех”, — подчеркнул глава государства, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.