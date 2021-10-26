Суд по делу Кочаряна перенесен

Заседание суда по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна перенесено на 2 ноября, сообщила судья Анна Данибекян.

Ранее адвокат второго фигуранта дела, бывшего вице-премьера, а ныне депутата парламента от фракции «Айастан» Армена Геворкяна – Александр Кочубаев запросил все материалы дела, сообщив, что получил только 75 томов и 7 дней на ознакомление.

В ответ на отклонение своего ходатайства адвокат ушел из зала заседаний, заявив о том, что не хочет принимать участие в процессе чисто формально. Суд вынес ему предупреждение.

После этого судья Анна Данибекян решила отложить заседание ввиду отсутствия адвоката.

«Заседание откладывается до 13:00 2 ноября», — сказала Данибекян (цитата по «Спутнику»).

Отметим также, что пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элина Саакова сообщила о том, что Данибекян отклонила ходатайство Кочубаева о ее самоотводе.

Напомним, бывший зампред правительства Армен Геворкян и экс-президент Роберт Кочарян проходят обвиняемыми по уголовному делу. Кочаряну инкриминируют получение взятки в особо крупных размерах, а бывшему вице-премьеру – отмывание денег.