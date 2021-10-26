ООН: В Иране в 2020 году казнены 250 человек, в том числе 4 несовершеннолетних



В 2020 году в Иране были казнены 250 человек, в том числе 4 несовершеннолетних. Об этом заявил специальный докладчик по правам человека ООН Джавид Рахман в ходе своего выступления на заседании Комитета по правам человека Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Рахман подчеркнул, что применение властями Ирана смертной казни остается на тревожном уровне, передает «Анадолу».

Всего в прошлом году в Иране казнено свыше 250 заключенных, в том числе 4 несовершеннолетних. С начала 2021 года тайно казнены 230 человек, в том числе 9 женщин и один ребенок.

Ранее Рахман в своем докладе заявил, что Иран оправдывает смертные казни «сомнительными обвинениями в нарушении национальной безопасности», а судебная система страны «имеет недостатки, где не обеспечены даже самые элементарные меры безопасности».