Кибератака парализовала работу АЗС в Иране

Кибератака стала причиной проблем с работой АЗС в разных частях Ирана, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на местное телевидение.

Факт кибератаки подтвердил Высший совет национальной безопасности Ирана, а целью нападения стали правительственные сети, связанные с топливными субсидиями, на которые вынуждены полагаться многие иранцы на фоне серьезных экономических проблем в стране.

В результате снабжение топливом на заправках остановилось: в Тегеране и в других местах перед АЗС скопились длинные очереди покупателей.

В министерстве нефти Ирана объявили, что проводят экстренное совещание для решения этой проблемы.

Ответственность за кибератаку пока никто на себя не взял.

Однако, напоминает AP, Иран ранее уже неоднократно подвергался кибератакам.