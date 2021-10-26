Очередная перепалка в парламенте Армении



Заседание Национального Собрания Армении 26 октября было прервано из-за очередной перепалки депутатов.

Так, депутату от оппозиционного блока «Армения» Гегаму Манукяну отключили микрофон и силой спустили с трибуны парламента, передает News.am.

Перепалка вспыхнула после жесткого заявления самого Манукяна, который призвал считать изменником того, кто «отрекается и забывает» б Карабахе.

Эти слова он повторил несколько раз. Тогда, вице-спикер парламента от правящей партии «Гражданский договор» Рубен Рубинян, который вел заседание, призвал коллегу к порядку.

«Господин Манукян, существуют правила этики. Не нарушайте их. Вы сказали «изменник». Так скажите прямо, кого Вы имели в виду? » — сказал Рубинян, обратившись к депутату.

Манукян ответил, что лишь прокомментировал заявления депутата от правящей партии Вигена Хачатряна, который выступал ранее.

«Значит, Виген Хачатрян – изменник? Выключите микрофон господину Манукяну. Прошу Вас покинуть парламентскую трибуну», — заявил вице-спикер НС.

Манукян отказался сделать это и тогда Рубинян попросил сотрудников службы безопасности парламента вывести депутата и посадить его на место. Манукяна силой спустили с трибуны.

Подобное поведение вице-спикера парламента вызвало перебранку между депутатами от правящего большинства и оппозицией. В итоге Рубинян был вынужден объявить о 20-минутном перерыве.