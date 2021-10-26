Индус продал жену в рабство, а на вырученные деньги купил себе смартфон

В Индии 17-летний парень женился на 26-летней женщине, а затем продал ее в деревню в рабство за 180 тысяч рупий (63 000 гривен). Хозяином супруги стал 55-летний мужчина, пишет издание Hindustan Times.

Пара с существенной разнице в возрасте поженилась в июле этого года в городе Балангир, что в штате Орисса.

В августе молодожены отправились в штат Раджастан, чтобы работать на предприятии по обжигу кирпича. Однако через несколько дней после устройства на новую работу 17-летний муж продал жену мужчине в летах из Баранского района.

Деньги подросток легкомысленно потратил на обед, а также купил себе смартфон.

Когда он вернулся в свою деревню, родные супруги поинтересовались, где она. Парень заявил, что жена его бросила. Семья женщины не поверила его рассказу и подала жалобу в полицию.

Правоохранители проверили его звонки и обнаружили нестыковки в рассказе.

«Мы допросили его и выяснили, что он продал жену. Группа из Балангира отправилась в Раджастан, чтобы найти женщину. Однако местные жители не позволили нашей команде забрать ее, настаивая на том, что ее купили за 180 тысяч рупий. Мы с большим трудом смогли вернуть ее домой», — сказал полицейский Балангира.

За свой поступок в минувшую пятницу 17-летний юноша предстал перед судом по делам несовершеннолетних. Его отправили в исправительное учреждение.