В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг скифского золота

Судьбой скифского золота занимается министерство культуры, но тема важна для администрации президента, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В основном этим, конечно, занимаются наши юристы и министерство культуры. Конечно, эта тема важна для всех нас, поэтому конечно», — ответил Песков на вопрос о том, следят ли за судьбой скифского золота в администрации президента.

Песков не стал комментировать решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине, он пояснил, что еще не видел данное сообщение.