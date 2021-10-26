СМИ: Госдолг Армении перешел черту 9 млрд. долларов



Государственный долг Армении вырос и перешел за черту 9 млрд. долларов, согласно опубликованным министерством финансов данным. По состоянию на 30 сентября, долг составлял 9 млрд. 31 млн. долларов или 4 трлн. 369 млрд. драмов. По сравнению с августом он увеличился на 86 млн. долларов, в разрезе года – на 1 млрд. 184 млн. долларов, сообщает издание «Жоховурд».

Большая часть государственного долга – внешний долг правительства, который составляет 8 млрд. 564 млн. долларов. В эту сумму входят внешние кредиты и займы, приобретенные нерезидентами ценные бумаги и государственные валютные облигации. По сравнению с началом года внешний долг правительства увеличился 1 млрд. 190 млн. долларов.

Внутренний долг правительства составляет 2 млрд. 372 млн. долларов. В это входят внутренние кредиты и займы, приобретенные резидентами государственные казначейские облигации и государственные валютные облигации. Внутренний долг правительства 6 млрд. 192 млн. долларов. 473 млн. драмов государственного долга – долг Центрального банка», — пишет газета.