Стало известно число проданных большевиками произведений Эрмитажа

В конце 1920-х годов советские власти начали продавать произведения, хранящиеся в галерее Эрмитаж. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Юлия Кантор рассказала в интервью «Ленте.ру», какое именно количество шедевров было потеряно.

В 1921 году Совнарком выпустил постановление «О составлении государственного фонда ценностей для внешней торговли» — документ, позволяющий продавать произведения искусства. В Эрмитаже специальная комиссия составляла каталоги предметов на продажу.

Кантор утверждает, что таким образом галерея лишилась 48 шедевров, известных на весь мир: это были картины Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, Ван Эйка, Ван Дейка, Яна Ван Эйка (у это художника были проданы все картины).

России удалось сохранить несколько произведений из-за возникших при продаже проблем. Благодаря этому в Эрмитаже до сих пор висят картины Рафаэля «Мадонна с безбородым Иосифом» и «Возвращение блудного сына» Рембрандта.