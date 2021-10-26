Экс-генсек «Хезболлы» раскрыл истинную причину поддержки Армении Ираном

Иран оказывал и оказывает поддержку Армении ради сдерживания Турции. Об этом, как сообщает Minval.az, рассказал агентству «Анадолу» известный ливанский богослов-шиит, первый генеральный секретарь движения «Хезболла» шейх Субхи аль-Туфейли.

Шейх поделился с агентством воспоминаниями о разговоре с бывшим министром иностранных дел Ирана Али Акбаром Велаяти, занявшим впоследствии пост советника верховного религиозного лидера Ирана по международным вопросам.

«В то время (начало 1990-х) у меня состоялся разговор с главой МИД Ирана Велаяти, в ходе которого я открыто спросил: «Почему вы поддерживаете христиан-армян против мусульман (азербайджанцев)?» В ответ иранский министр сказал: «Армения – это преграда на пути Турции к Азербайджану, Туркменистану и другим тюркоязычным странам, которые обрели независимость на фоне распада СССР. Мы будет поддерживать и вносить вклад в укрепление Еревана с тем, чтобы она преградила путь Анкаре»», – рассказал богослов.

Он также отметил, что иранские СМИ в начале 1990-х также поддерживали оккупацию Арменией земель Азербайджана. Шейх Субхи аль-Туфейли не исключил, что Иран оказывал военную и логистическую поддержку Армении в оккупации. Богослов отметил, что в тот период Азербайджан только укреплял независимость и контактов с Израилем не было. «Те в Иране, кто аргументирует напряженность с Азербайджаном фактором сионистов, идут против истины. Политика Тегерана никогда не была честной. Большинство шагов Тегерана приводят к разрушениям, что противоречит в итоге интересам самого Ирана», – подчеркнул аль-Туфейли.