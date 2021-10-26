Армяне массово принимают российское гражданство

Если в ближайшее время не будет кардинальных положительных сдвигов в сложившейся тяжелой ситуации в Армении, то это может привести к дальнейшему расширению масштабов эмиграции.

Как пишет издание «Ньюс.ам», за прошедшие месяцы текущего года, был зафиксирован резкий скачок в численности граждан Армении, принявших российское гражданство. Наглядно это видно из нижеследующего графика, в котором приведена динамика этого показателя, за январь-сентябрь 2017-2021 годов.

«Для полной же картины происходящего, суммируем годовые показатели за 2017-2020 годы, и добавим к ним данные за январь-сентябрь текущего года. Итог, для нашей небольшой по численности населения страны, буквально катастрофический – 141 тыс. человек, принявших российское гражданство.

Заметим, что численность принявших российское гражданство в течение отчетных девяти месяцев (более 34,1 тыс. человек), превысила величину годовых показателей ближайшей ретроспективы. Так, максимальный уровень имелся в прошлом году – 30,5 тыс. человек. То есть, для текущего года уже досрочно установлен «антирекорд» в этой сфере.

В отчетном январе-сентябре, Армения среди бывших республик распавшегося СССР, по абсолютному показателю занимала 4-ое место. Нас в этом рейтинге опережают Украина (293 тыс. человек), Таджикистан (почти 70 тыс. человек) и Казахстан (менее 36 тыс. человек). Однако по удельному весу «российских граждан», в общей численности населения Армении (1,2% в январе-сентябре), мы занимаем в рейтинге не престижное 1-ое место.

В Украине и Казахстане русская диаспора составляет ощутимую часть населения, чем и можно объяснить высокий абсолютный уровень показателя. В отличие от них, Армения является моноэтнической страной – армяне всегда составляли подавляющее большинство населения (на начало текущего года — свыше 98%).

Характерный, для многих бывших союзных республик, процесс возвращения этнических русских на свою историческую родину, в Армении пришелся на тяжелые 90-ые годы. В 1989 году численность русских в Армении достигала почти 52 тыс. человек, а в 2010 году — уже менее 12 тыс. Понятно, что численность этнических русских, возвратившихся на свою историческую родину за последнее десятилетие и текущий год, будет в пределах этой цифры. Так что русское гражданство в подавляющем большинстве принимали коренные жители Армении», – отмечает издание.