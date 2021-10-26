В США уволили учителя, назвавшего мусульманина террористом

В штате Нью-Джерси в США уволен учитель математики, назвавший террористом одного из учеников мусульман — этнического араба Мухаммеда Зуби.

Инцидент произошел в Мемориальной школе Риджфилда в городе Берген, передает «Анадолу».

Семнадцатилетний учащийся лицея, мусульманин Зуби подвергся дискриминации на прошлой неделе.

На вопрос «можно ли завершить задание дома», учитель ответил: «Мы не торгуемся с террористами».

Преподаватель отстранен от занятий до окончания расследования.

Временный инспектор государственных школ Риджфилда Летиция Пантолиано отметила, что руководство учебного заведения не потерпит дискриминации в отношении учащихся или сотрудников.

«Мы стараемся создать среду, в которой принимают расовую, религиозную, национальную и сексуальную принадлежность учащихся и сотрудников»,- отметила она.

Руководство школы готово использовать все юридические инструменты для привлечения преподавателя к ответственности, добавила Пантолиано.