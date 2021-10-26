В ЦИК Узбекистана отреагировали на досрочное поздравление Мирзиёева с победой Путиным и Лукашенко

Глава РФ Владимир Путин и лидер Беларуси Александр Лукашенко досрочно поздравили Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах. Данную ситуацию прокомментировал представитель Центральной избирательной комиссии Шерзод Кудратходжаев.

«Мы все тоже удивились этому. ЦИК не может комментировать это, нам не известно, как это произошло», — сказал представитель ЦИК в интервью изданию Makon.

Кудратходжаев рекомендовал обратиться за ответом к представителям СМИ тех стран, которые объявили об этом.

«Я думаю, что нужно у них поинтересоваться. Но я считаю, что хорошая весть распространяется очень быстро. Возможно, потому это и произошло», — заключил спикер.