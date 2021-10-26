Цукерберг назвал опубликованное расследование попытками оклеветать Facebook

Большие компании должны проходить проверки, но происходящее сейчас похоже на скоординированные усилия по созданию ложного представления о Facebook. Такую позицию высказал генеральный директор Facebook Марк Цукерберг на своей странице в одноименной соцсети, передает «Газета.ру».

«Добросовестная критика помогает нам стать лучше. Но, на мой взгляд, то, что мы видим сейчас, это скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину о нашей компании», — написал Цукерберг.

Он отметил, что открытая позиция Facebook заключается в том, что они поощряют обсуждения и исследования своей работы, чтобы компания развивалась. При принятии решений им приходится учитывать конкурирующие социальные аспекты, пояснил он. Например, при уменьшении вредоносного контента принимать в расчет свободу мысли, при обеспечении конфиденциальности — оказание поддержки правоохранительным органам.

«Легко заявить, что мы не разрешаем эти компромиссы, потому что мы просто сосредоточены на зарабатывании денег, но на самом деле эти вопросы касаются в первую очередь не нашего бизнеса, а баланса сложных социальных ценностей. И я неоднократно призывал к регулированию, чтобы внести ясность, потому что я думаю, что компании не должны принимать так много подобных решений самостоятельно», — подчеркнул Цукерберг.