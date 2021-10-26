В Токио проходит акция протеста против свадьбы бывшей японской принцессы Мако

Акция протеста против бракосочетания бывшей японской принцессы Мако и ее однокурсника Кэя Комура проходит во вторник в центре Токио в районе парка Хибия. Об этом передает ТАСС.

В демонстрации принимают участие около 100 человек. Главным образом протестующие недовольны избранником Мако, а также финансовым скандалом, который сопровождал помолвку. Они планируют пройти по центральным улицам столицы около 2 км. Акция проходит мирно, ее участников сопровождают полицейские.

Во вторник брак Мако и Кэя Комуро был официально зарегистрирован в муниципалитете токийского района Сибуя. Как ожидается, через несколько часов молодожены встретятся с прессой, чтобы сделать заявление в связи со своим бракосочетанием. Они также передадут журналистам письменные ответы на заранее направленные пять вопросов.