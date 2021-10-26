Бывший разведчик рассказал о планах саудовского принца убить короля с помощью «отравленного перстня» из России

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в 2014 году обсуждал убийство короля Абдаллы с помощью «отравленного перстня из России». Об этом сообщил в интервью CBS бывший высокопоставленный сотрудник саудовской разведки Саад Альджабри, бежавший в Канаду.

По его словам, в 2014 году бин Салман намекнул своему двоюродному брату Мухаммеду бин Наифу, который тогда был министром внутренних дел, что может убить короля Абдаллу, чтобы освободить трон для своего отца.

Со слов Альджабри, наследный принц рассказал, что может получить из России «перстень с ядом», и ему будет достаточно пожать королю руку, чтобы «покончить с ним». Альджабри не исключил, что бин Салман мог просто хвастаться, но, по его словам, саудовская разведка восприняла его слова всерьез.

Бывший разведчик добавил, что во время встречи велась скрытая съемка, и он знает, где находятся две копии видеозаписи.

Альджабри назвал бин Салмана «психопатом и убийцей с бесконечными ресурсами, который представляет угрозу для своего народа, американцев и всей планеты». «Мы были свидетелями зверств и преступлений, совершенных этим убийцей», ― сказал Альджабри, добавив, что принц «не испытывает сочувствия и эмоций».

Король Абдалла умер в 2015 году, ему было 90 лет. Трон перешел его сводному брату Салману, отцу Мухаммеда бин Салмана. Наследником престола объявили Мухаммеда бин Наифа, но в 2017 году он лишился поста главы МВД и был арестован.

По словам Альджабри, после гибели саудовского журналиста Джамаля Хашогги, разведчик одной из стран Ближнего Востока предупредил Альджабри, что за ним в Канаду якобы тоже послали группу из шести предполагаемых убийц. Их депортировали, обнаружив в багаже «подозрительное оборудование для анализа ДНК».

«Я ожидаю, что однажды меня убьют, потому что этот парень не успокоится, пока не увидит меня мертвым», ― сказал Альджабри.

Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне заявило в комментарии CBS, что Альджабри ― «дискредитировавший себя бывший государственный чиновник, за которым тянется длинный список фабрикаций и заявлений с целью скрыть совершенные им финансовые преступления на миллиарды долларов, которые позволяли ему и его семье вести роскошный образ жизни».

Канадский судья по иску Саудовской Аравии заморозил активы бывшего разведчика, заявив о «неопровержимых доказательствах мошенничества».