Сын Трампа продает футболки с надписью «Оружие не убивает людей. Алек Болдуин убивает людей»

На сайте Дональда Трампа – младшего, сына бывшего президента США Дональда Трампа, в продаже появились футболки с надписью «Оружие не убивает людей. Алек Болдуин убивает людей». Купить их можно всего за 27,99 доллара за штуку.

Отмечается, что известный актёр Алек Болдуин, случайно убивший оператора Халину Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина», давно враждует с семьёй Трампов. Он убеждённый сторонник Демократической партии и называл 45-го президента США «психом» и «социопатом», а также регулярно пародировал его в шоу Saturday Night Live. Кроме того, не раз Болдуин говорил о том, что следует ограничить продажу оружия в Штатах, в то время как сын политика придерживается противоположного мнения, пишет «Лайф».