ООН предрекает Йемену масштабный голод

Йемен рискует столкнуться с голодом «библейских масштабов», если международное сообщество в ближайшее время не окажет ему финансовую помощь через Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН.

Об этом заявил исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Бизли, не уточнив, о какой сумме денег идет речь.

«У нас [ВПП] деньги закончатся через несколько недель. Я не вижу, каким образом на данном этапе мы можем избежать голода библейских масштабов [в Йемене] без крупного вливания дополнительных долларов», — заявил он. По словам Бизли, которые приводит ТАСС, первая половина 2022 года может оказаться «безжалостной» для страны.

Согласно опубликованному в сентябре ежемесячному отчету ВПП, почти 21 млн жителей Йемена (порядка 70% населения) нуждаются в гуманитарной помощи, а более 16 млн человек испытывают нехватку продовольствия. В состоянии, близком к голоду, находятся 47 тыс. йеменцев. ВПП утверждает, что только в сентябре организация оказала помощь 11,4 млн человек, но для продолжения работы на протяжении ближайших шести месяцев ей требуется 796,7 млн долларов.