США теряют терпение по ядерному диалогу с Ираном

Переговоры международных посредников с Ираном вокруг возвращения к ядерному соглашению достигли «решающей фазы», приводит «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg заявление спецпосланника США по Ирану Роберта Мэлли.

Роберт Мэлли заявил, что окно для дипломатии не будет открытым вечно, и что США применят другие инструменты, если переговоры провалятся.

В то же время, как сообщает Bloomberg, глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что события вокруг переговоров по иранскому атому развиваются не очень хорошо, ситуация с мониторингом ядерных объектов в Иране ухудшается, и перспективы восстановления ядерной сделки со страной остаются неопределенными.

«Возвращение на объект в Карадже (близ Тегерана) совершенно необходимо», — приводит агентство его слова.